"Lieber Werner, lieber Bruno, lieber Peter, lieber Aschi", schreiben die Überlebenden im Abschiedsbrief an ihre verstorbenen Kameraden, die letzte Woche im Tirol ums Leben gekommen sind und zitieren unter anderem aus dem Volkslied "Bergvagabunden":

"Wenn wir erklimmen sonnige Höhen, streben dem Gipfelkreuz zu, in unseren Herzen brennt eine Sehnsucht, die lässt uns nimmermehr in Ruh."

Weiter steht in den aufliegenden Kondolenzbüchern der reformierten Kirche Brittnau, aus denen "Blick" und "Schweizer Illustrierte" zitieren konnten, was den Überlebenden zur konkreten Gefahr am Berg durch den Kopf ging:

"Bei aller Vorsicht, mit der unser Bergführer waltete, glaubten wir nie, dass das unsere Gruppe betreffen könnte."

"Nun hat das Schicksal am Jochgrubenkopf im Schmirntal/Tirol unsere Spuren ausgelöscht. Ihr hattet keine Chancen, wir hatten einfach Glück."