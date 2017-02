Sie will helfen, so viel sie kann. Sie arbeitet in Schöftland als Sportlehrerin und wohnt mit ihrem Mann und zwei kleinen Töchtern in Oberentfelden. Als die Flüchtlingskrise immer schlimmer wurde, habe sie gedacht: «Ich sitze hier in meiner warmen Stube und dort erfrieren die Leute fast. Ich muss etwas tun.» Sie fuhr mit einem Hilfswerk nach Hegyeshalom an die ungarisch-österreichische Grenze und sah, wie tausende Frauen, Männer und Kinder mit Fieber, Lungenentzündungen und ohne Winterkleider aus den Zügen ausstiegen.

Neukomm fing an, Kleidersammlungen zu organisieren, und gründete den Verein Volunteers for Humanity. Wenn sie für den Verein unterwegs ist, sind die Mädchen bei ihrem Mann und den Grosseltern in guter Obhut. Im November wurde sie für ihr Engagement als «Aargauerin des Jahres» ausgezeichnet.

Nur viel Vitamin B hilft weiter

Am Montag ist es endlich soweit. Mit viel Vitamin B hat es Crnojević geschafft, dass die Klinik mit zwei Tagen Verspätung über die Grenze darf. Die Sonne scheint in Preševo, ein kalter Wind geht durch die Kieferallee im Flüchtlingslager. Die Klinik kommt hupend im Lager an. Es gibt eine kleine Einweihungsfeier mit Saft und Schweizer Schoggistängeli für die Kinder. Der Chef des Flüchtlingslagers zerschneidet das rote Band, die beiden Zahnärzte legen los mit ihrer Arbeit.

Die Kinder wollen alle ihre Zähne zeigen. Viel wichtiger ist die Hilfe aber für die Erwachsenen, die keine Milchzähne mehr haben. Nach der Eröffnung müssen Neukomm und Grogg los, zurück in die Schweiz. Auf dem Weg zum Flughafen in Skopje kann Marit Neukomm endlich runterfahren. Sie ist froh, dass es doch noch geklappt hat, und erzählt von den nächsten Projekten. Sie ist einen Moment still und sagt dann: «Ich war noch nie näher am Menschsein dran, als jetzt.»