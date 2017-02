Fast 13 Millionen Franken brachte die Versteigerung von Schildern seit 1999 der Aargauer Staatskasse ein. Viele Autobesitzer sind bereit, deutlich mehr als die üblichen 40 Franken zu bezahlen, um an ihrem Fahrzeug eine aussergewöhnliche Nummer montieren zu können. Und bald gelangen neue begehrte Exemplare auf den Markt. Der Grund: Voraussichtlich noch in diesem Jahr werden im Aargau die ersten Schilder der 500 000er-Serie in Umlauf kommen.

«Ein historischer Sprung», sagt Stefan Hotan, Präsident der Interessengemeinschaft Schweizer Kontrollschilder. «Das kommt nur etwa alle 20 Jahre vor.» Die 400 000er-Grenze wurde im Aargau 1997 geknackt. Mehrere tausend neue Autonummern werden pro Jahr hier in Umlauf gebracht. Anders als beispielsweise der Kanton Genf, der die Schilder fortlaufend austeilt und deshalb bereits bei Zahlen über 800 000 angelangt ist, vergibt das Aargauer Strassenverkehrsamt zurückgebrachte Nummern erneut.

Tausende Franken für ein Schild

Wann genau die halbe Million erreicht wird, ist noch offen. «Wenn Fahrzeugzulassungen im bisherigen Umfang erfolgen, werden 2017 die ersten 500 000er-Kontrollschilder abgegeben», sagt Strassenverkehrsamt-Leiter Johannes Michael Baer. Und: «Es ist davon auszugehen, dass begehrte Zahlenkombinationen wie zum Beispiel 500 000, 500 005 oder 500 500 versteigert werden.» Das dürfte dem Kanton eine schöne Summe einbringen. Prognosen will Baer allerdings keine wagen. Der Preis hänge von der Nachfrage ab. Er rechnet aber damit, «dass der Zuschlag zu einem höheren Preis als das Mindestgebot von 200 Franken erfolgen wird».