Mittwoch, kurz nach halb drei: Im grossen Saal des Aargauer Obergerichts befragt Oberrichter Robert Fedier einen ehemaligen Chefarzt. Ihm wird vorgeworfen, eine Patientin mit einem Operationsfehler verletzt zu haben.

Mitten in einer Antwort kippt der 60-Jährige vom Stuhl, bleibt am Boden liegen. Erst schnaubt er laut, dann verstummt er. Anwesende reagieren sofort: Eine Medizinstudentin fühlt den Puls, der Oberrichter ruft den Notarzt, der Verteidiger setzt einen im Gebäude vorhandenen Defibrillator in Gang. Mit dem ersten Elektroschock und manueller Herzmassage kann der Mann schnell reanimiert werden. Die Ambulanz des Kantonsspitals Aarau, die innert nur vier Minuten eintrifft, bringt ihn danach ins Spital.