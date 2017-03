Vom einst schmucken Einfamilienhaus an der Ausserdorfstrasse ist nicht mehr viel übrig. Das Haus ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag bis auf die Grundmauern abgebrannt. Am Montag setzen Spezialisten der Polizei und der Gebäudeversicherung ihre Arbeit vor Ort fort. Sie haben die nicht einfachen Fragen zu klären: Was hat den Brand verursacht? Und vor allem: Was führte zu der heftigen und lauten Detonation, welche die Nachbarn um 4.33 Uhr aus dem Schlaf gerissen hat?