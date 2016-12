Der Verdacht

Umfassendes Datenmaterial wäre durchaus von Interesse. Die letzte IV-Revision machte sich zum Ziel, 17 000 Personen wieder einzugliedern und den Rentenbestand um 12 500 zu senken. Letzterer ist in den vergangenen Jahren schweizweit stark gesunken. Im Aargau liegt er mit rund 15 500 um 2700 tiefer als noch vor zehn Jahren – trotz wachsender Bevölkerung. Im vergangenen Jahr wurden im Kanton Aargau 526 Renten aufgehoben. Mehrere angefragte Ärzte äussern den Verdacht, dass IV-Bezüger in die Sozialhilfe abgeschoben werden. Hans-Jürg Pfisterer, Facharzt für Psychiatrie mit Praxis in Aarau, etwa sagt: «Das Problem wird an die Sozialhilfe und somit an die Gemeinden abgeschoben.» Und auch der Zürcher Psychoanalytiker Werner Disler macht die Erfahrung, dass viele seiner Patienten letztlich auf dem Sozialamt landen: «Es ist ein volkswirtschaftlicher Blödsinn, Leute von einer Kasse in die andere Kasse zu verschieben.»

Felix Wolffers, Co-Präsident der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (Skos) und Leiter Sozialamt der Stadt Bern, beobachtet eine steigende Tendenz bei Fällen von Personen, die Sozialhilfe benötigen, weil sie keine IV mehr erhalten – in Bern seien in letzter Zeit zwischen fünf und zehn Fälle pro Monat registriert worden. «Es gibt eindeutig eine Kostenverlagerung von der IV auf die Sozialhilfe.»

Die Sozialversicherung Aargau wehrt sich gegen diesen Vorwurf und verweist auf eine Analyse des Bundesamts für Sozialversicherungen von 2015, die zum Schluss gekommen sei, eine wesentliche Verlagerung von der IV zur Sozialhilfe habe nicht stattgefunden. Doch Thomas Gächter, Professor für Sozialversicherungsrecht, relativiert die damals veröffentlichten Erkenntnisse: «Nicht jeder, der seine IV-Rente verliert, landet unmittelbar danach in der Sozialhilfe.» Denn bis sie Anrecht haben auf diese Gelder müssen die Betroffenen zuerst ihr Vermögen aufbrauchen und falls sie einen Ehepartner haben, der für sie sorgen kann, bekommen sie gar keine Sozialhilfe.

Kritik an der langen Dauer

Doris Brühlmeier sitzt in einem Sessel in ihrer Praxis, während sie erzählt, nimmt sie von Zeit zu Zeit einen Ordner hervor, um durch die umfangreichen IV-Akten ihrer Patienten zu blättern. «Verfahren dauern oftmals Jahre. Renten gibt es meist nur nach intensivstem Kampf», sagt sie. Ein manisch-depressiver Patient warte seit acht Jahren auf einen Entscheid. Auch andere Psychiater erzählen von jahrelangen Verfahren. Eine Patientin habe nach fünf Jahren freiwillig darauf verzichtet, weil sie den Druck und die Ungewissheit nicht mehr ausgehalten habe, sagt Werner Disler. Und Hans-Jürg Pfisterer berichtet von seinem längsten Fall, der sich inzwischen über elf Jahre hinzieht – fünf Gutachten sind entstanden. «Je länger die Ungewissheit dauert, desto mehr verschlechtert sich ihr Gesundheitszustand. Die Patienten sind orientierungslos. Sie wissen nicht, welchen Platz sie in der Gesellschaft einnehmen dürfen.» Diese Einschätzung bestätigt Ralph Mager, leitender Versicherungsmediziner an der universitären psychiatrischen Klinik Basel: «Bis zu einem Rentenentscheid dauert es unzweifelhaft zu lange. Für die Betroffenen ist das schlimm, ihr Gesundheitszustand verschlechtert sich dadurch häufig.»

Bei der Sozialversicherung Aargau zeigt man sich selbstkritisch: «Die Verfahren dauern tatsächlich zum Teil zu lange», sagt Sprecherin Elefteria Xekalakis. «Das ist mit ein Grund, weshalb wir uns engagieren, dass Ärzte ihre Patienten und Arbeitgebende ihre Mitarbeitenden bei Arbeitsunfähigkeit rasch der IV zur Früherfassung melden.»

Doris Brühlmeier und ihre Berufskollegen erhoffen sich ein Umdenken bei den IV-Entscheiden. Alle angefragten Ärzte bestätigen, dass eine Rente stabilisierend auf ihre Patienten wirkt. Das zeigen auch die Ergebnisse der Nachzählung: Ein Teil der Personen, die eine volle oder eine halbe IV-Rente erhielten, hat den Weg zurück in die Arbeitswelt oder zumindest in einen geschützten Arbeitsplatz inzwischen geschafft.