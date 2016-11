Die SP, die bei den Grossratswahlen im Oktober zulegte, wollte mit der 50-jährigen Yvonne Feri, Nationalrätin und Gemeinderätin in Wettingen, erstmals seit 31 Jahren wieder einen zweiten Sitz in der Regierung erobern. Im ersten Wahlgang war Feri knapp hinter Roth gelegen. Doch es hat nicht geklappt. Anstelle von Feri wurde SVP-Kandidatin Franziska Roth mit einem konfortablen Vorsprung von über 10'000 Stimmen in die Regierung gewählt.

Historisch ist diese Wahl dennoch – nur eben für die SVP. Diese stellt erstmals überhaupt zwei Regierungsmitglieder.

Im Vorfeld des zweiten Wahlgangs hatten viele Feri die grösseren Chancen auf einen Wahlsieg eingeräumt als Roth. Doch als Maya Bally von der BDP ihre Teilnahme für den zweiten Wahlkampf ebenfalls ankündigte war vieles offen. Würde Bally eher Feri oder Roth Stimmen wegschnappen und damit zum Sieg verhelfen? Oder wird sie sogar selbst Regierungsrätin?

Die BDP trat zur Stichwahl mit der 55-jährigen Grossrätin Bally an, obwohl die Kleinpartei und die anderen Mitteparteien bei den Grossratswahlen Verluste einfuhren.

Nun zeigt sich: Bally zog Stimmen auf sich, die sonst wohl zur SP-Kandidatin gegangen wären.