Franziska Roth (SVP) hat am Sonntag den zweiten Wahlgang für sich entschieden – vor Yvonne Feri (SP) und Maya Bally (BDP). So deutlich das Resultat am Ende war, überall konnte sich Roth nicht durchsetzen. Die Städte Aarau und Baden gingen an Feri. Einzig Bally konnte sich nirgends durchsetzen.