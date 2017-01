Asylsuchenden ist es verboten, in ihr Heimatland zu reisen. Doch diese Woche wurden Fälle publik, in denen Eritreer ferienhalber nach Hause flogen. So etwa ein in Aarburg untergebrachter Flüchtling. Er war wochenlang nicht auffindbar. Nach seiner Rückkehr sagte er, er sei nur in Äthiopien gewesen, habe dort seine Papiere verloren. Das Staatssekretariat für Migration befand, es lägen keine handfesten Beweise für eine verbotene Heimatreise vor.