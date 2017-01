Abgelaufenes Fleisch neu etikettiert, konventionelles Fleisch als «Bio» deklariert – und das in fast 4000 Fällen. Die Vorwürfe gegen fünf Mitarbeiter eines Aargauer Warenhauses sind happig. Über mehrere Jahre hinweg sollen sie Fleisch mit abgelaufenen Verkaufs- und Verbrauchsdaten neu etikettiert und wieder zum Verkauf angeboten haben.

Am Montag hatte die Aargauer Kantonspolizei an ihrer Jahresmedienkonferenz über die laufenden Ermittlungen informiert. Dabei gehts um Betrug und Urkundenfälschung.

Bei der Oberstaatsanwaltschaft hiess es daraufhin, betroffen sei eine einzelne Filiale einer Warenhauskette. Um welche es sich handelt, gab die Staatsanwaltshaft aufgrund des Amtsgeheimnisses nicht an.

Manor hat Prozesse überprüft

Jetzt zeigen Recherchen der az: Betroffen ist die Manor-Filiale in Baden. Mediensprecherin Elle Steinbrecher sagt, man sei von der Staatsanwaltschaft am Montag darüber informiert worden, dass es sich bei der laufenden Strafuntersuchung um ein Vorkommnis in der Manor Baden handle.

«Wir können bestätigen, dass es bei Manor Baden im Jahr 2015 zu Entlassungen wegen Verstössen in der Einhaltung der Hygienevorschriften gekommen ist», sagt Steinbrecher. Dieses Verhalten sei für Manor «unter keinen Umständen akzeptabel», entsprechend habe man den Fall «mit allen Konsequenzen aufgearbeitet».