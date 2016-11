Im Aargauer Grossen Rat haben die Parteien am Dienstag zu Beginn der Beratungen des Budgets 2017 einmal mehr ihre Positionen bekräftigt.

Das Parlament fällte am Dienstag noch keine konkreten Sparentscheide. Das Budget 2017 weist bei Ein- und Ausgaben von je rund 5,2 Milliarden Franken derzeit ein Defizit von 25 Millionen Franken aus. Die Finanzkommission des Grossen Rates lehnt das Budget ab. Sie möchte, dass der Regierungsrat nochmals über die Bücher geht.

Rückweisung abgelehnt

Das Parlament lehnte mit 85 zu 40 Stimmen den SVP-Antrag ab, den Voranschlag an den Regierungsrat zurückzuweisen. SVP möchte ein ausgeglichenes Budget ohne Defizit. Wenn dies nicht erzielt wird, will die wählerstärkste Partei im Aargau das Budget in der Schlussabstimmung ablehnen.