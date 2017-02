Die Zeiten, in denen der Feuerwehdienst für Männer selbstverständlich war, sind vorbei. Gearbeitet wird selten dort, wo gewohnt wird. Der Informatiker, der in Bern angestellt ist und in Kölliken Dienst leistet, nützt seinem Trupp bei einem Alarm tagsüber nicht viel. Die Möglichkeiten in der Freizeit haben sich vervielfacht, Junge sind ständig unterwegs zwischen Lehre, Studium, Training, Ausgang. Entsprechend schwieriger ist es für Feuerwehren geworden, genügend Nachwuchs zu finden. Darüber diskutierten auf Einladung des Rettungskorps Brugg Feuerwehr-Kenner aus Praxis und Politik.

Unter dem Titel «Stell dir vor, es brennt und keiner löscht!» fühlte az-Redaktor Fabian Hägler fünf Gästen auf den Zahn: Roger Fessler, «erfolgreicher Rekrutierer» bei der Feuerwehr Regio Mellingen; Fabian Egloff, Leiter der Jugendfeuerwehr Baden; Corina Eichenberger, FDP-Nationalrätin und Präsidentin der parlamentarischen Kerngruppe Feuerwehr; Urs Ribi, Leiter Feuerwehrwesen bei der Aargauischen Gebäudeversicherung und Daniel Moser, Stadtammann von Brugg und «Feuerwehrmann a. D.». Der Tenor, auch unter den zuhörenden Feuerwehr-Kadern aus dem ganzen Aargau, wurde schnell deutlich: Die Jungen fehlen – aber längst nicht überall im gleichen Ausmass. Urs Ribi sagte es so: «Wenn man den ganzen Kanton anschaut, haben wir mit 11 000 Feuerwehrleuten grundsätzlich genügend Einsatzkräfte. Aber regional gibt es sehr wohl Probleme.» Die Leute flögen einem nicht mehr einfach so zu. Dabei sei es gar nicht so schwierig: «Man arbeitet 9 Stunden auswärts. Aber der Tag hat ja 24 Stunden.» Dafür brauche es jedoch Flexibilität seitens der Arbeitgeber.