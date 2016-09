Jeder vierte Schweizer wäre bereit, auf die Versicherungspflicht bei der Krankenkasse zu verzichten. Im Aargau würde gar jeder zweite die Vertragsfreiheit vorziehen, wie die Online-Vergleichsplattform «bonus.ch» in einer Meinungsumfrage erfahren hat.

Da die Schweizer im Allgemeinen mit ihrer Krankenkasse zufrieden sind, kann man daraus schliessen, dass es das Prämienniveau ist, das problematisch ist.

Regionale und kantonale Unterschiede

Die Schweiz scheint in der Versicherungspflicht-Frage gespalten zu sein. Mit 40.32% Ja-Stimmen, also 2 von 5 Personen, hebt sich das Tessin deutlich von den anderen Sprachregionen ab: in der Westschweiz und in der Deutschschweiz ist der Trend zur Vertragsfreiheit 26.81% bzw. 26.63% Ja-Stimmen, also 1 Person von 4, weniger stark.