Das Bild im Ziel des Hallwilerseelaufs beim Standbad Beinwil am See erregte Aufmerksamkeit und erschreckte: hunderte kleine, schwarze Punkte im Gesicht, am Hals und an den Armen der schweissfeuchten Topathleten. Nicht um Spritzer aus den Wasserlachen des Regens wegen handelte es sich, sondern um tote Mücken. Diese überlebten an diesem feuchten Tag den Aufprall der im 20-km-Tempo daherbrausenden Toplangstrecklern nicht. „Ja, diese Mücken gehörten heute einfach dazu“, sagte Abraham, der nach 1:03:55 Stunden die Ziellinie als Erster gequert hatte und mit diversen Handbewegungen die Insekten wegzuwischen versuchte.