Der Tanz um den fünften Sitz

Zur Erinnerung: Alles dreht sich am nächsten Sonntag um den umstrittenen fünften Sitz, der durch den Rücktritt der Grünen Susanne Hochuli frei wird. Bleibt er links oder können die Bürgerlichen ihn zurückerobern? Für den fünften Sitz stehen derzeit Franziska Roth (SVP), Yvonne Feri (SP), Robert Obrist (Grüne), Ruth Jo. Scheier (glp) und Maya Bally (BDP) im Ring. Doch die Parteiführungen wälzen bereits jetzt Strategien für den zweiten Wahlgang, zu dem es am 27. November kommt, wenn niemand das absolute Mehr erreicht.

Einfach ist die Ausgangslage bei den Linken. Sie hat in der Vergangenheit bewiesen, dass sie zusammenstehen, wenn es darauf ankommt. Und so wird Obrist wohl zugunsten von Feri verzichten, weil die Grünen wissen: Nur mit Feri besteht die Chance, den Sitz im linken Lager zu halten.

Kompliziert ist die Ausgangslage bei den Bürgerlichen: Sie laufen Gefahr, ihre Stimmen auf verschiedene Kandidaten zu verzetteln – und dann wäre Feri gewählt. Deshalb kam unter den Bürgerlichen eine neue Idee aufgetaucht: Nationalrat Thierry Burkart soll die Kastanien aus dem Feuer holen. Ihm wird zugetraut, die bürgerlichen Stimmen auf sich zu vereinen, da er parteiübergreifend akzeptiert ist. Burkart wurde sogar aus den Reihen der SVP angefragt. Diese wäre bei ihm – und nur bei ihm – bereit, auf eine eigene Kandidatur im zweiten Wahlgang zu verzichten, wie aus der Parteileitung zu vernehmen ist.

"Es braucht eine qualifzierte Frau"

Der Haken dabei: Thierry Burkart will nicht. Er nennt dafür drei Gründe: «Erstens, es braucht nach Möglichkeit eine qualifizierte Frau im Regierungsrat. Eine reine Männerregierung steht dem Aargau nicht gut an.» Zweitens sei er aus Baden. «Die Region wäre dann mit wahrscheinlich drei Regierungsräten übervertreten.» Als dritten Grund nennt Burkart seine Wahl vor einem Jahr in den Nationalrat: «Es wäre gegenüber meinen Wählern nicht korrekt, dieses Amt jetzt schon wieder abzugeben.» Darum macht Burkart gegenüber der az klar: «Ich stehe nicht für eine Kandidatur in einem allfälligen zweiten Wahlgang zur Verfügung.»

In einem Punkt stimmt Burkarts politische Gegnerin Yvonne Feri zu: "Ich hätte wenig Verständnis, wenn bei den Bürgerlichen plötzlich noch ein Mann antritt für den fünften Sitz."

Bringt die SVP eine neue Frau?

Die Situation für die Bürgerlichen bleibt deshalb vertrackt. Die SVP hat zu spät gemerkt, dass sie mit Franziska Roth auf eine Kandidatin gesetzt hat, die ausserhalb der eigenen Partei nicht ankommt. Nun kommt es auf ihr Resultat im ersten Wahlgang an: Fällt dieses passabel aus, geht die SVP auch mit ihr in den zweiten Wahlgang. Schifft sie ab, steht eine Auswechslung an. Im Vordergrund stehen die Aarburger Gemeinderätin Martina Bircher und Grossrätin Vreni Friker aus Oberentfelden.