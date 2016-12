Deutsche werden in der Schweiz nicht immer so herzlich empfangen. Habt ihr das auch zu spüren bekommen?

Florian: Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit ist ein unglaubliches Bedürfnis da, der Alleingelassenheit und Einsamkeit, die wir immer stärker haben, etwas Menschliches entgegenzusetzen. Da spielt es doch keine Rolle, welche Nationalität in deinem Pass steht. Wir reden immer vom Fest der Liebe, alle sind glücklich zu Hause mit ihrer Familie ... dabei gibt es so viele Leute, die keine Liebsten haben. Auf ihnen lastet ein unglaublicher Druck. Sie halten sich still, denn es soll ja nicht zum Tragen kommen, dass sie so anders sind als der glückliche Stereotyp der Zweisamkeit, der in Hochglanzbroschüren verteilt wird …

Sebastian: «Coming home for christmas.» Das mag für manche eine Erfüllung sein, und für andere ist es …

Florian: … der grösste Albtraum!

Sebastian: Weil niemand auf einen wartet. Und das ist eher die Regel. Da merkst du, dass du gebraucht wirst. Und da bekommst du Feedback: Schön dass es das noch gibt, dass jemand da ist, der einfach mal da ist.

Und dann spielt es auch keine Rolle, ob man Schweizer oder Deutscher ist?

Florian: Ist doch völlig gleichgültig.

Sebastian: Das Christentum ist seit je eine grenzüberschreitende Angelegenheit. Das ist eine unserer grossen Stärken.

Apropos zu Hause: Ihr lebt nun seit 2011 in der Schweiz. Wo ist euer Daheim?

Florian: Ich fühle mich überall wohl, wo ich länger gelebt habe. Irgendwo hinzukommen und zu wissen, dass man dort Leute hat, die einem wichtig und wertvoll sind. Das macht Heimat für mich aus. Ich erwarte von mir, dass ich mich nie versteife und sage: Das ist jetzt meine einzige Insel der Glückseligkeit. Ich möchte jederzeit weitergehen und neue Heimatstücke erobern können.

Sebastian: Wir streichen das Wort erobern. Das hört sich aus deutschem Munde politisch nicht sehr korrekt an.

Florian: (Lacht) Nein, es geht ja nicht ums Territorium. Es geht um das Gefühl des Geborgenseins. Und das hab ich hier in Baden.

Was macht dieses Geborgensein aus?

Florian: Angenommensein, so wie man ist. Baden ist eine wahnsinnige junge, dynamische Stadt. Mit Leuten aus unterschiedlichsten Kontexten. Ich hoffe, was ich als Pfarrer bringe, fällt hier auf fruchtbaren Boden.

Ist das in Bremgarten auch so?

Sebastian: Ja, ich fühle mich absolut wohl. Ich musste einzig mit Entsetzen feststellen, dass nicht Bier gemeint ist, wenn man mich in der WG bittet, den «Anker» aus dem Kühlschrank zu holen. Wer kann wissen, dass das die Butter ist! Das sind die feinen Unterschiede, die mit dem nötigen Humor das Leben schön machen. Apropos Unterschiede: Mein Schwerpunkt liegt ja beruflich auf dem Mutschellen. Und der ist stark ins Limmattal orientiert. Schon fast Agglo Zürich, was man aber im Aargau niemals sagen darf!

Florian: Niemals, um Gottes Willen! Und Baden ist kein Vorort! Zürich-orientiert, aber man darf es niemals sagen. Und das ist gut so.

Wie erlebt ihr die Aargauer Kirche?

Florian: Demokratisch durchstrukturiert.

Sebastian: Die Stimme eines Pfarrers ist nicht mehr wert als die Stimme eines über 16-jährigen Kirchenmitglieds. Und es ist so durchsichtig, was mit Kirchensteuern gemacht wird!

Florian: Wenn jemand nicht einverstanden ist, kann er jederzeit etwas verändern. Grossartig!

Sebastian: Ich darf zwar noch nicht abstimmen in der Schweiz. Aber ich möchte aufrufen: Nicht nörgeln, mitbestimmen. Aber das ist jetzt Kirchenpolitik, und darum soll es kurz vor Weihnachten nicht unbedingt gehen.

Mich würde es aber schon interessieren, ob ihr etwa auch über leere Kirchen redet?

Florian: Wenn ich sage, die Kirche ist so was von gestern und mich abwende, überlasse ich sie ja genau den Leuten, die gegen Erneuerung ankämpfen. Wenn ich sehe, wie mein Kalender voll ist, wie viel von Haupt- und Ehrenamtlichen, aber auch Freiwilligen geleistet wird, dann sehe ich eine lebendige Kirche. Da gibt es Sichtbares, aber auch weniger Sichtbares, etwa in der Begleitung von Kranken oder Angehörigen von Verstorbenen. Das ist alles andere als überflüssig.

Sebastian: Natürlich wird die Kirche schnell totgesagt. Oder totgemacht, würde ich eher sagen. Nicht selten haben gerade jene Leute Angst vor der sogenannten «Islamisierung des christlichen Abendlandes», die keine religiöse Beheimatung haben. Das geht für mich schwer zusammen.

Wie man mit Islamismus umgeht, habt ihr vermutlich im Studium noch nicht gelernt?

Florian: Kann man das einfach so lernen? Der interreligiöse Dialog spielte schon eine Rolle. Das Religiöse ist im Zentrum der Öffentlichkeit angekommen. Nicht nur durch das Gute, sondern durch Gewalt. Man sollte tunlichst versuchen, darauf Antworten zu finden. Wir sollten diesen Dialog führen.

Sebastian: Meinen Konfirmanden die Konfirmation gratis und franko zu geben, wäre wie jemandem den Führerschein zu geben ohne eine einzige Fahrstunde. Manchmal kann ein Führerausweis etwas ganz Nettes sein. Aber er kann auch eine Waffe werden. (Anm. d. Red.: Das Gespräch wurde wegen Terminkollisionen am 16. Dezember – vor dem Anschlag in Berlin – geführt). Und anders ist es nicht in der Religion. Dabei sind die Inhalte, die jede Religion bietet, im Grunde zutiefst pazifistisch.

Florian: Leider reicht es heute nicht mehr zu sagen: ‹Wir sind gegen Gewalt›. Man muss zeigen, was man konkret für den Frieden tut. Daran müssen wir uns messen lassen. Dafür muss man nicht in die grosse Weltpolitik. Es sind alltägliche Sachen. Sich Zeit nehmen für jemanden, der am Rad dreht. Der dem Arbeitsdruck nicht mehr standhält. Darf eine Familie auseinanderbrechen, oder muss sie wie ein Dampfkochtopf alles aushalten? Solches zu sehen und den Druck rauszunehmen, das kann jeder und jede Einzelne. Hinschauen und handeln oder es zumindest versuchen.

Woran denkt ihr bei Weihnachten?

Sebastian: An den Gottesdienst an Heiligabend. Ich suche noch eine schliffig-griffige Formulierung für den Titel meiner Predigt. Ich tendiere zu: «Dass die Engel einfach Flügel haben, hilft uns nicht. Aber du bist ein guter Engel, wenn du deine Hände einsetzt.» Ich versuche, die Engel, ihre Flügel und die menschlichen Hände zusammenzubringen, damit wir nicht abheben.

Florian: Türen aktiv aufzustossen und nicht darauf zu warten, dass Türen aufgehen. Das ist für mich Weihnachten. Über seine Möglichkeiten hinauswachsen. Mit anderen Augen für sich Menschsein entdecken. Sich Zeit nehmen, zur Ruhe kommen, um dann ein ganzes Jahr lang Mensch zu werden.

Was macht ihr am 24. Dezember?

Sebastian: Meine Sigristin hat mich zum Fondue Chinoise eingeladen. Sonst wäre ich alleine in der WG, das wäre blöd. Dann machen wir für alle, die nicht home comen wollen for Christmas, einen Punschabend. Meine «Stille Nacht» singe ich nach 23 Uhr, dann gibts noch einen Punsch, und dann ist die Nacht wirklich still.

Florian: Alle, die allein sind oder allein wären, können bei uns in der Kirchgemeinde Weihnachten feiern und anschliessend zusammen in den Gottesdienst gehen. Ich bin auch Single, also geh ich da sehr überzeugt hin. Am 25. habe ich dann selber Gottesdienst.

Sebastian: Und danach fahren wir nach Hause, nach Bamberg.

Florian: Genau. Wir müssen ja noch Geschenke verteilen. Oh, die muss ich ja noch kaufen.

