Hilfe ist nicht immer Erlösung

Zur Ausstellung gehörten auch zahlreiche Begleitveranstaltungen. So trafen sich unter anderem rund 100 Expertinnen und Experten von Opferhilfeorganisationen, Polizei, Migrationsamt und Obergericht zu einem «World Café». Das Ziel: alle Akteure noch enger miteinander zu vernetzen – um ein noch besseres Hilfsangebot für Betroffene zu erreichen. Über Mittag, bei Sandwich und Eistee, nahmen die Teilnehmenden an acht Tischen in der Aula der Berufsschule Platz. Pro Tisch informierte eine Fachperson über ihre Organisation. Die Vertreterin des Frauenhauses Aargau-Solothurn – aus Sicherheitsgründen darf ihr Name nicht in der Zeitung stehen – erklärte, wie Frauen Schutz finden: Anruf genügt.

Darauf folgen eine Abklärung der Notlage und die Aufnahme oder die Vermittlung an die Anlaufstelle Häusliche Gewalt. Die Entscheidung sei schwierig in Fällen, in denen es noch keine Tat, aber Drohungen gab. Man habe leider nicht unbeschränkt viele Plätze. Korina Stoltenberg von der Opferhilfe erzählt, wie sie zuerst das Vertrauen aufbauen müsse, bevor sich jemand helfen lasse. Und wie man Hilfe nicht in jedem Fall mit sofortiger Erlösung gleichsetzen könne. Einer ausländischen Frau habe sie erklären müssen, dass sie die Schweiz verlassen müsse, wenn sie sich jetzt scheiden lasse. «Ihr half es aber, zu wissen, nur noch ein Jahr durchhalten zu müssen.»

Vor der Eskalation hinausgehen

Patrick Frey, bei der Kantonspolizei als Dienstchef Sonderbelange für den Bereich häusliche Gewalt zuständig, erklärt mit Playmobil-Figuren, wie eine Intervention abläuft. «Wenn wir einen Anruf erhalten, gehen wir immer vor Ort, immer in die Wohnung, befragen immer beide getrennt.» Kinder hätten «absolute Priorität»: «Sie bekommen es immer mit, wenn ihre Eltern streiten. Aber sie haben Strategien, unter dem Radar durchzukommen.»

Nebenan diskutieren Teilnehmer angeregt. Einer sagt: «Es kann nicht sein, dass die Frau Freiwild wird für den Mann, nur weil sie ihn geheiratet hat.» Und appelliert an den gewaltbereiten Mann kurz vor der Eskalation: «Nimm die Kritik an, dass du nicht bereit seist, über ein Problem zu reden. Aber es ist viel besser, aus der Situation hinauszugehen und später in Ruhe darüber zu reden.» Leider würden viele diese Technik noch nicht kennen.