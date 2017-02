«Kantone schliessen Asylunterkünfte» – das meldete Ende letzter Woche die Nachrichtenagentur SDA. Weil das Staatssekretariat für Migration für das laufende Jahr mit weniger neuen Asylgesuchen rechnet, würden zahlreiche kantonale Unterkünfte gar nicht mehr benötigt.

So kündigte Zürich an, die beiden Zivilschutzanlagen in Witikon und Altstetten nicht mehr mit Asylbewerbern zu belegen, Basel-Stadt hat die Asylunterkunft in der Zivilschutzanlage St. Jakob per Ende November geschlossen, im Kanton Waadt wurden Ende 2016 vier Zivilschutzbunker nicht mehr als Asylunterkünfte genutzt, der Kanton Luzern hat das temporäre Zentrum in Horw aufgehoben, der Kanton Bern hat entschieden, die Notunterkünfte in Oberhofen und Ittigen zu schliessen.

Aargau verliert 500 Asylplätze

Nicht erwähnt wurde im Bericht der Kanton Aargau – wie reagiert das für den Asylbereich zuständige Departement Gesundheit und Soziales auf den Rückgang der Gesuche? Departementssprecherin Daniela Diener sagt auf Anfrage der az: «Bereits Mitte 2016 wurden die beiden temporären kantonalen Unterkünfte in den Geschützten Operationsstellen in Muri und Laufenburg wegen geringerer Zuweisungen als im Vorjahr geschlossen.» Im ersten Halbjahr 2017 würden zudem verschiedene kantonale Asylunterkünfte und damit rund 500 Plätze aufgrund von beendeten Zwischennutzungen oder auslaufenden Mietverträgen wegfallen. Darunter sind laut Diener das Pflegezentrum Zofingen, aber auch die beiden unterirdischen Asylzentren im Kommandoposten Liebegg und im Notspital Baden.