Wie beurteilen Sie die Wirtschaftslage weltweit und in der Schweiz?

Es ist klar, dass man die Schweiz als kleine offene Volkswirtschaft nicht isoliert betrachten kann. Deshalb muss man auch die Weltwirtschaftslage im Auge behalten. Hier sind die Prognosen bezüglich Wachstum wieder etwas besser. Im Moment herrscht die Meinung vor, dass der Wachstumsimpuls wieder etwas stärker vom Westen kommt, als dies in der Vergangenheit der Fall war. Für die Schweizer Wirtschaft sind wir positiv gestimmt, wir erwarten ein Wachstum von rund 1,6 Prozent.

Wie sieht die Situation in der Region aus?

Ich bin positiv beeindruckt, wie robust sich die Aargauer Wirtschaft zeigt. Der Franken ist schon seit längerer Zeit deutlich überwertet. Dennoch schlagen sich unsere Unternehmen in einem breiten Wirtschaftsmix gut.

Was heisst das für die AKB?

Die AKB kann nur Erfolg haben, wenn auch die Kunden erfolgreich sind. Das gilt sowohl für die Arbeitnehmer als auch für die Unternehmen. Da befinden wir eins zu eins im gleichen Boot.

Sie liefern dem Kanton Aargau nochmals deutlich mehr Gewinn ab. Gibt es für Sie eine obere Grenze, die für die Bank noch zumutbar ist?

Das kann man nicht mit einer absoluten Grösse messen, die Relation ist entscheidend. So setzen wir die Eigenmittel nach Gewinnverwendung in Beziehung zu den risikogewichteten Positionen. Dies drückt sich in der Gesamtkapitalquote aus, die wie im letzten Jahr 16,2 Prozent beträgt. Damit liegen wir in der Zielgrösse zwischen 15,8 und 16,2 Prozent, die der Gesetzgeber wie auch der Regierungsrat im Rahmen der Eigentümerstrategie festgelegt haben.

Daneben ist eine zweite Relation wichtig: Wie viel wird ausgeschüttet im Verhältnis zum gesamten ausschüttbaren Jahresgewinn. Das ist derzeit rund die Hälfte, sprich jeder zweite ausschüttbare Franken wird dem Kanton abgeliefert. Das erscheint mir eine vernünftige Grösse.

Kann der Kanton auch künftig mit so hohen Ausschüttungen rechnen?

Ein Teil des Geschäftserfolgs wird beeinflusst durch Treiber, über die wir uns nicht jedes Jahr erfreuen können. Ein zentrales Thema dabei ist die Entwicklung der Risikokosten. Wir haben im vergangenen Jahr ausfallrisikobedingte Wertberichtigungen von 20 Millionen auflösen können. Wenn dies nicht angefallen wäre, hätten wir auch nicht so eine hohe Ausschüttung vornehmen können.

In diesem Jahr erwarteten Sie einen tieferen Gewinn. Was sind die Gründe?

Da kann ich bei der Antwort der letzten Frage ansetzen. Wir erwarten nicht, dass wir im gleichen Ausmass Wertberichtigungen auflösen können. Insgesamt rechnen wir im Zinsengeschäft mit einer stabilen Entwicklung, im Kommission- und Dienstleistungsgeschäft dürften wir etwas besser abschneiden. Das Handelsgeschäft, das 2016 einen Rekordwert verzeichnet hat, dürfte in etwa gleich bleiben. In der Summe gibt das einen leicht tieferen Geschäftsertrag.