Die Aktion ist eine Art Demo 2.0. Erstens, weil sie parallel an mehren Orten stattfindet. Zweitens, weil sich die OK untereinander fast nur virtuell koordiniert haben. Die NZZ titelte dazu: «Der Whatsapp-Protest». Drittens, weil man auf den Druck von Flyern verzichtete und Werbung nur über soziale Medien erfolgte. Und viertens wegen des Namens #KeLoscht. Angelehnt an Ueli Maurers Ausspruch, er habe gerade keine Lust, ein Interview zu geben, und an den Luzerner Dialekt der Initianten, meinen die Schüler: «Wir haben #KeLoscht auf Abbau bei der Bildung.»