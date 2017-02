Die Ursachen für den sogenannten Dryouts sind identifiziert. Ein solcher wurde bei einer Routineuntersuchung im Herbst 2016 bei Brennstäben des Kernkraftwerks Leibstadt festgestellt. Weil erst die Ursache geklärt werden musste, wurde das Kraftwerk vom Stromnetz genommen, der Reaktor heruntergefahren. Bis heute. Das Ensi, das eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat, erteilte der Betreiberfirma die Freigabe. Ab sofort darf das Kernkraftwerk wieder in Betrieb genommen werden, wie das Ensi auf seiner Internetseite schreibt.

Beim Dryout handelt es ich um eine Reaktion der Brennstäbe mit Sauerstoff. Das Ensi erklärt den Sachverhalt auf seiner Internetseite folgendermassen: Im Atomreaktor wird durch die Kernspaltung im Brennstoff in den Brennstäben Wärme erzeugt. Diese wird über das Kühlmittel (Wasser) abgeführt. Um eine optimale Kühlung der Brennstäbe zu gewährleisten, müssen die Hüllrohre immer mit einem Wasserfilm bedeckt sein. Sollten sie dennoch an einzelnen Stellen nicht vollständig mit Wasser bedeckt sein, sprechen Experten von «Dryout» – also Austrocknung.

Ralph Schulz, Leiter des Fachbereichs Sicherheitsanalysen erklärt: "Der sichere Betrieb des Kernkraftwerks Leibstadt ist gewährleistet und die Anlage erfüllt die Sicherheitsanforderungen des Gesetzgebers." Es gebe aus Sicht der Aufsichtsbehörde deshalb keinen Grund, warum das Kernkraftwerk Leibstadt seinen Betrieb nicht wieder aufnehmen könne.

Die Betreiber des Kernkraftwerks hatten Ende 2016 beim Ensi einen Freigabeantrag eingereicht. Diesem hat das Ensi nun entsprochen.

Das Kernkraftwerk hat an über 200 Brennelementen "ein umfangreiches und systematisches Inspektionsprogramm" durchgeführt. «Die Ursachenforschung zeigt ein klares und plausibles Muster bei den relevanten Einflussgrössen», erklärt Ralph Schulz vom Ensi. Das Kernkraftwerk habe darauf reagiert und Massnahmen ableiten können, die ein erneutes Auftreten eines Dryouts verhindern sollen. Konkret heisst dies: "Die Auslegung und der Betrieb des Reaktorkerns sind nun so gestaltet, dass die Bedingungen, die in den letzten Zyklen zu lokalen Dryoutbefunden geführt haben, nicht mehr auftreten."

Das Ensi hat den Befund und Massnahmen für gut befunden. Zum selben Schluss sind auch die Experten des Paul Scherrer Instituts PSI und der Sten Lundberg Consulting SLC gekommen, die das Ensi zu Rate gezogen hat.

