Am 12. Februar wird über eine Vielzahl an Themen abgestimmt: Gleich drei nationale und fünf kantonale Vorlagen kommen im Aargau vor das Volk. Am CVP-Parteitag im Aarauer Rathausgarten sagte Präsidentin Marianne Binder: «Wir sind die Partei der Lösungen und Kompromisse. Aber unsere Lösungen müssen vermehrt als unsere wahrgenommen werden und nicht nur Resultat sein der anderen. Die Kompromisse müssen gut sein, faule lehnen wir ab. Da werden wir unbequemer.»

Des weiteren wurde der vor kurzem verstorbene CVP-Politiker Max Knecht geehrt und der Fislisbacher René Gasser für sein Engagement in der Ortspartei mit einem «CVP-Oskar» ausgezeichnet.

Ebenfalls fasste die Aargauer CVP ihre Wahlparolen. Zu den drei nationalen Vorlagen wurden folgende Entscheide gefasst:

Ja zur Einbürgerung von Personen der dritten Ausländergeneration

Ja zur Schaffung eines Fonds für die Nationalstrassen und den Agglomerationsverkehr (NAF)

Ja zum Unternehmenssteuerreformgesetz (USR) III

Bei den kantonalen Parolen sieht es folgendermassen aus: