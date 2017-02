Auf der Suche nach einem Standort konzentriert sich Amag gemäss der «Bilanz» auf drei Standorte in der «Greater Zurich Area»: Im Gespräch sind demnach Cham, Dübendorf und mit Birrfeld auch ein Aargauer Aspirant. An allen drei Orten besitzt die Amag bereits Immobilien.

Hannesbos Pläne bedeuten einen neuen Arbeitsplatz für 900 der rund 5600 Amag-Mitarbeiter. Auch die Konzernleitung soll in den neuen Hauptsitz ziehen. Bisher arbeitet sie in einem denkmalgeschützten Gebäude am Zürcher Utoquai.

Die Gemeinde Lupfig, auf deren Gebiet der mögliche Aargauer Standort liegen würde, hatte mit Amag noch keinen Kontakt wegen des Projekts. «Es würde uns natürlich freuen, wenn Amag den Hauptsitz bei uns eröffnen würde», sagt Lupfigs Gemeindeammann Richard Plüss. Auch die Stadt Baden verfügt über keine Informationen bezüglich Amags Umzugsplänen, wie Jacqueline Keller, Kommunikationschefin der Stadt, auf Anfrage schreibt. (mwa)