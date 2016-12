Auto Gewerbe Verband baut aus

Neben dem kantonalen Strassenverkehrsamt in Schafisheim führen im Aargau auch der Auto Gewerbe Verband (AGVS) in seinen zwei Testzentren in Kleindöttingen und Zofingen sowie der TCS in Brunegg durch. Kürzlich weihte der AGVS in Zofingen neue Büroräumlichkeiten ein. Toni Mancino, Präsident der Genossenschaft AGVS Testcenter, zeigte in der Begrüssung auf, weshalb der Anbau realisiert werden musste: «Die ständig steigende Zahl der Fahrzeugzulassungen führte dazu, dass wir in den letzten Jahren immer mehr Autos geprüft haben. Dies mit der Folge, dass wir immer mehr Personal und neue Büroarbeitsplätze benötigen.»