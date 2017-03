Noch nie standen am Argovia Fäscht so viele internationale Musikstars auf der Bühne wie es in kommenden Juni der Fall sein wird. Dänische Fast-Grammy-Gewinner, deutsche Erfolgs-DJs und Teenieschwärme, aber auch Schweizer Ohrwurm-Produzenten – alles ist im Line Up des Argovia Fäscht 2017 dabei:

Lukas Graham