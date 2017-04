Die Würfel sind gefallen: Das Schweizer Autoimperium Amag wird seinen Konzernsitz nach Cham verlegen. Rund 900 Mitarbeiter der heutigen Standorte sollen bis Ende 2019 in die neuen Bürogebäude im Kanton Zug ziehen.

Wie viele Arbeitsplätze genau von den Aargauer Standorten Schinznach-Bad und Baden-Dättwil abwandern werden, ist noch nicht klar: "Da der Standortwechsel erst in zweieinhalb Jahren erfolgt, sind genaue Aussagen zur Zahl der betroffenen Arbeitsplätze pro Standort heute noch sehr unseriös", sagt Amag-Mediensprecher Dino Graf.

Bis 2019 könne es immer wieder zu Verschiebungen kommen. Um versteckten Stellenabbau gehe es beim Umzug nicht.

Steuern haben keine Rolle gespielt

Laut dem Aargauer Volkswirtschaftsdirektor Urs Hofmann wird "wahrscheinlich die Leasing-Abteilung von Baden-Dättwil vollständig nach Cham umziehen", wie er gegenüber Tele M1 sagte. Das würde für Baden den Verlust von rund 100 Arbeitsplätzen bedeuten.

"Es ist eine schweizweite Tendenz, dass sich Firmen an einem Standort konzentrieren wollen", beobachtet der Badener Stadtammann Geri Müller. Man habe in Zusammenarbeit mit dem Kanton alle Möglichkeiten genutzt, um die Amag in Baden halten zu können – leider vergeblich.