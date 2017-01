Die Post will von ihren schweizweit 1400 Poststellen in den nächsten vier Jahren bis zu 600 schliessen. Dafür will der Gelbe Riese die sogenannten Postagenturen in Dorfläden oder KMU um 400 bis 500 ausbauen. Zudem soll es in vier Jahren 200 bis 400 Aufgaben- und Abholstellen, «My post 24»-Automaten und Geschäftskundenstellen geben. Über diese Kanäle will die Post ihre Dienstleistungen in Zukunft besser an den Mann und die Frau bringen.

Regierung soll sich zur Wehr setzen

Nun macht die Aargauer SP mobil gegen diese Pläne: Mit einem Postulat fordert sie am Dienstag im Grossen Rat, dass sich die Aargauer Regierung gegen die Poststellen-Schliessungen "zur Wehr setzt, sollten sie zu einem Abbau des Service public in den Gemeinden führen". Zudem solle geprüft werden, wie Gemeinden frühzeitig in den Prozess eingebunden werden, um nicht vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden. Wie viele Poststellen im Aargau betroffen sind, ist noch unklar. "Genaue Zahlen haben wir auch noch nicht", sagt SP-Fraktionspräsident Dieter Egli.

Der SP hat ihren Vorstoss nicht von ungefähr bereits in der ersten Grossratssitzung eingereicht. Zurzeit laufen Gespräche zwischen der Post und der Aargauer Regierung, schreibt die Partei im eingereichten Postulat. "Grund für diese Gespräche dürfte sein, dass die Post zunehmend Schwierigkeiten hat, Poststellenschliessungen durchzusetzen und der Widerstand in der Bevölkerung und in den Gemeinden grösser wird." Vorgängig hatte die SP auch alle Parteien angefragt, ob sie sich am Vorstoss beteiligen wollen. "Wir haben dabei keinen Zuspruch gefunden", bedauert Egli.