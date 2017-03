Die Grüne-Fraktion des Kantons Aargau prescht in der Spardebatte mit zwei Vorstössen vor. Die Partei wird an der Grossratssitzung vom kommenden Dienstag zwei gesundheitspolitische Vorstösse einreichen, wie sie in einer Medienmitteilung am Freitag schreibt.

Der erste Vorstoss nimmt die Notfallpatienten ins Visier. Die Notfallstationen würden zunehmend für Bagatellen und Begehrlichkeiten «missbraucht» werden. Dabei werde «das Portemonnaie nicht etwa zum Bezahlen der Behandlung aus dem Sack genommen, sondern nur um die Krankenkassenkarte vorzuweisen.»