Betreten oft auf eigene Gefahr

Gleich geht auch die Gemeinde Bergdietikon vor, wenn es um den Egelsee geht. Dieser werde grundsätzlich nie freigegeben, wie Werkhofmitarbeiter Reto Vogel der Limmattaler Zeitung sagte. Das Betreten geschehe ausschliesslich auf eigene Gefahr. Dies signalisiere den Eislauf-Willigen ein Schild am Ufer des Egelsees.

Doch wie dick muss das Eis sein, damit man es gefahrlos betreten kann? Thomas Posch von der Limnologischen Station der Universität Zürich, der sich als Wissenschaftler mit Seen befasst, rät ausdrücklich zur Vorsicht, wenn es um nicht freigegebene Gewässer geht. «Es gibt zwar einen groben Richtwert von 15 Zentimetern – aber die Eisdecke ist fast in jedem See nicht überall gleich dick.» Gerade an Stellen, wo noch etwas wärmeres Wasser zufliesse, etwa ein Bach oder ein kleiner Fluss, könne die Eisdecke viel weniger dick sein. Posch betont: «Ich würde ohne langjährige Erfahrungswerte zur mittleren Eisdecke nie auf einen unbekannten See gehen. Da sollte man sich besser auf die Behörden verlassen, ob sie einen See zum Betreten freigeben oder nicht.»

Nicht auf die Behörden, sondern auf sein Gehör und seine Erfahrung verlässt sich Ursus Merz. Der heute 72-jährige Bootsbauer aus Beinwil am See beobachtet den Hallwilersee und das Eis seit Jahrzehnten. In einem Porträt im Magazin «1A!Aargau» von 2015 beschrieb er seine Methode: «Man hört, wie das Eis gefriert. Ich legte mich am Seeufer auf den Bauch und lauschte. Am Tag darauf überprüfte ich, wie dick das Eis über Nacht geworden ist.» Das Geräusch des Eises sei sehr wichtig, um es einschätzen zu können. «Das kennt jeder vom Übers-Eis-Gehen: Wenn es knackst, wird es gefährlich. Am besten fährt man auf einer sicheren Stelle mit Schlittschuhen im Kreis und weitet den Radius immer weiter aus. So kann man das Eis Meter für Meter untersuchen.» Wichtig sei auch die Reinheit des Eises. «Weist es in geringem Abstand Blasen auf, ist es nicht besonders stabil. Man kann auch prüfen, ob der Boden zu sehen ist, und messen, wie hoch das Schilf aus dem gefrorenen Wasser ragt», sagt Merz. Wenn das Eis stabil genug war, lief er darüber. «Dabei muss es federn, aber nicht zu viel, sonst bricht es», sagt der Eiskenner.