Im Anschluss an das Podium, auf dem je zwei Befürworter und Gegner diskutierten, meldeten sich dann auch die Aargauer FDPler zu Wort – und machten rasch deutlich, dass sie in der Energiefrage anderer Meinung sind als ihr abtretender Präsident Jauslin, der sich in der Debatte zurückhielt. Die Redner aus dem Publikum sprachen sich fast ausschliesslich gegen die Vorlage aus. Stellvertretend für viele Anwesende sagte Grossrätin Renate Gautschy: «Wir brauchen keine Planwirtschaft.»

Entsprechend deutlich fiel das Ergebnis der Abstimmung aus: Mit 110 zu 16 Stimmen bei 4 Enthaltungen fassten die Freisinnigen die klare Nein-Parole.

Pfisterer einstimmig gewählt

Die Spaltung der Partei in der Energiefrage widerspiegelt sich auch in den Positionen des neuen und des alten Präsidenten. Während sich der abtretende Matthias Jauslin für die Vorlage ausspricht, kündigte sein Nachfolger Lukas Pfisterer schon an, dagegen zu sein.

Der Verabschiedung des Ersteren und der Wahl des Letzteren tat diese Meinungsverschiedenheit allerdings keinen Abbruch. Pfisterer wurde einstimmig gewählt, Jauslin mit Standing Ovations verabschiedet.