Beim Aufstieg zum Klausenpass ist ein 72-Jähriger Velofahrer aus dem Kanton Aargau am Sonntag von seinem Rennvelo gestürzt und bewusstlos auf der Strasse liegen geblieben.

Passanten eilten herbei und begannen, den Bewusstlosen zu reanimieren. Doch auch professionelle Retter des Rettungsdienstes Uri und der REGA konnten dem Mann nicht mehr helfen. Er verstarb noch vor Ort.

Das teilte die Kantonspolizei Uri am Sonntagabend mit. Der Vorfall ereignete sich etwa um 15 Uhr am Sonntag oberhalb von Urigen. Der 72-Jährige war von Altdorf aus in Richtung Klausenpass unterwegs gewesen, als er das Bewusstsein verlor und vom Fahrrad stürzte.

Es müsse von einem medizinischen Problem als Ursache ausgegangen werden, erklärte die Urner Kantonspolizei.