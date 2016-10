Klar ist Sepp Lipp auch dabei, wenn der Stein aus der Kiesgrube gehievt und an seinen neuen Bestimmungsort vor der Werkeinfahrt der Fischer Kies + Beton AG transportiert wird. Schliesslich ist es auch ein bisschen sein Stein.

Findlinge sind selten

Rechtmässig ist der Findling im Besitz des Kantons Aargau. Die Abteilung für Umwelt und hat ihn gemeinsam mit der Eidgenössisch Technischen Hochschule (ETH) Zürich untersucht und für schützenswert befunden. «Solch grosse Findlinge sind grundsätzlich schon rar», sagt Lea Kiefer, Fachspezialistin Rohstoffe und Geologie beim Kanton Aargau. Früher seien sie im Mittelland häufig als Bausteine verwendet worden und deshalb nur noch selten in der Landschaft vorhanden.

Dieser Staffelbacher Findling sei aber auch aufgrund seiner Beschaffenheit eine Besonderheit. «Es ist ein kalkiger Sandstein, also ein Sedimentgestein, das wenig witterungsbeständig ist», so die Geologin. Normalerweise bestünden Findlinge aus kristallinen Gesteinen, wie etwa Granit, die die lange Reise mit dem Gletscher unbeschadeter überstehen.

26'000 Jahre alt

Gemäss ersten Untersuchungen dürfte der Findling aus der Endmoräne zwischen Staffelbach und Kirchleerau stammen. Schätzungsweise vor 26 000 Jahren wurde das Geschiebe von einem Seitenarm des Reussgletschers hier abgelagert – während des letzten glazialen Maximums, wie die Experten sagen, also zu jener Zeit, in der die Gletscher am weitesten ins Mittelland vorgedrungen waren. «Die Tatsache, dass ein so grosser Sandsteinbrocken vom nördlichen Alpenrand bis hierher transportiert worden ist, spricht dafür, dass er sehr lange Zeit im Eis eingeschlossen und somit geschützt gewesen sein musste», erklärt Lea Kiefer.