1. Die grösste Badi gibt es in Lausanne

Wer sich Urlaub am Meer nicht leisten kann oder will, ist in einem der vielen Freibäder im Land bestens aufgehoben. Will man in der flächenmässig grössten Badi der Schweiz planschen, muss man in die Westschweiz nach Lausanne reisen. Die dortige Piscine Bellerive-Plage ist mit 75‘000 Quadratmetern riesig. Das beliebteste Freibad ist hingegen das Marzilibad in Bern, wo an Spitzentagen bis zu 13‘000 Besucherinnen und Besucher das kühle Nass geniessen.