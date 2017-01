Wie können wieder mehr Menschen für Milizämter begeistert werden? Dieser Frage widmeten sich Referenten am Gemeindeseminar.

Rund die Hälfte der Gemeinden in der Schweiz hat Probleme, ihre Milizämter zu besetzen. Dies geht aus einer Umfrage des Schweizerischen Instituts für öffentliches Management in Bern hervor. Und dies, obwohl die Zahl der Ämter tendenziell sinkt und die Mehrzahl der Gemeinden ihre Aufgaben gut erfüllen können und die Finanzen im Griff haben, wie der Geschäftsführer des Instituts Reto Steiner am Gemeindeseminar in Frick ausführte.

Verändertes Lebensumfeld

Steiner präsentierte in seinem Referat daraufhin Gründe für die Probleme im Milizsystem: «Wir leben in einer individualisierten Gesellschaft», so Steiner. Dies zeige sich schon daran, dass über 40 Prozent der Gemeindepolitiker parteilos sind.

Zudem steige die hauptberufliche Belastung und mit der Digitalisierung würden von Milizpolitikern einerseits eine permanente Erreichbarkeit und rasche Antworten auf Mail-Anfragen erwartet, und andererseits steigen auch die Anfeindungen in den sozialen Medien. Die Aufgaben für die Milizpolitiker würden zudem stets komplexer, so Steiner weiter.

Und: Unternehmen wissen gemäss Steiner zwar um die Wichtigkeit der Miliztätigkeit für die Gesellschaft und sehen darin auch Vorteile für das Unternehmen wie etwa Führungserfahrung oder Networking. Gleichzeitig bemängeln die Unternehmen aber auch die Abwesenheiten der Milizpolitiker. Um den Herausforderungen bei der Besetzung der Milizämter zu begegnen, präsentierte Steiner unter anderem folgende Ansätze.