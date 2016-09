Die EU ist ziemlich am Ende dank Merkel und Co. Wir freuen uns, zumindest einige von uns. Auf der andern Seite stehen kantonale Wahlen bevor. Die verschiedenen Konterfei hängen von den Lichtmasten. Da tauchen Namen auf, die man noch nie gehört hat.

Dies ist vielleicht gar nicht so schlecht. Denn es gibt bekannte Namen, denen ich sicher meine Stimme nicht gebe. Da werden Parteiprogramme verkündet, in Schlagworten aller Färbungen. Abstimmungsparolen in allen Medien.

Da ist jede Person die Beste. Lobpreisungen in den höchsten Tönen. Wir alle kennen das.

Nach den Wahlen verstummen die Töne, verklingen in den Weiten des Alls. Was bleibt, ist die Realität des Alltags. Und diese Realität richtet sich nicht nach Schlagwörtern, verströmt keine wohlklingenden Parolen. Sie ist einfach Tatsache. Gut, diese Reklameflut hat einen nicht zu verachtenden Effekt, die Druckereien hatten Arbeit. Natürlich hatten auch die Fotografen Hochbetrieb. Da galt es, Gesichter möglichst «kundenfreundlich» abzulichten. Fotoshop besorgte den Rest; wen interessiert es. Wer möchte schon ein wahres Gesicht sehen. Da verschwänden Träume im Nirwana.

Wir müssen wählen, daran führt kein Weg vorbei. Nur wie finden wir Objektivität? Seit ich selber lügen kann, glaube ich nicht mehr alles, was mir – gut angerichtet – vorgesetzt wird. Also nicht abstimmen gehen. Das ist nie eine Option, jeder von uns hat eine Stimme und viele Einzelstimmen geben eine Meinung.

Nur eben was für eine Meinung? Nun ja. Wagten wir Freiheit; liessen wir uns vom Bauchgefühl leiten: Wer uns die letzten vier Jahre nicht gepasst hat, wurde gestrichen. Ein unbekanntes Gesicht kann schliesslich nicht schlechter sein als ein schlechter Politiker der Vergangenheit. Denn es hat viel zu verlieren, es könnte nach einer Periode wieder abgewählt werden. Es ist ja nur ein Gesicht.

Mir hat mal ein Kollege geschwärmt: «Den musst Du wählen, der hat mir gestern an einer Veranstaltung die Hand gegeben ...» So naiv dürfen doch nur Kinder sein.

Man soll sich aber auch nicht von Titeln blenden lassen. Denn ein Titel ist nur so viel wert wie die Person, die dahinter steht. Vor rund 60 Jahren wurde uns in der Schule verkündet, ab sofort sind alle Titel abgeschafft. Man sagt nicht mehr Herr Doktor, sondern den Namen. Warum sagt man denn heute noch Herr Regierungsrat, Herr Bundesrat...? Es ist zumindest wohlwollender als: Hanswurst, Wetterfahne, Profilneurotiker, Sesselfurzer...