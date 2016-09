Sein GLP-Ratskollege Roland Agustoni hält wacker mit: Auf seiner Homepage publiziert Agustoni, der sich «seit 2010 im beruflichen unabhängigen Vorruhestand» befindet, die Geburtstag-Gutachten von zwei Astrologinnen.

Die eine sagt: «Ein charmanter, wie auch kämpferischer, rebellischer, heimatverbundener Volksvertreter.» Die andere: «Er schätzt eine harmonische Umgebung und fühlt sich in einer ungepflegten, lauten oder konfliktgeladenen Atmosphäre schlecht.» Wie nun? Ein Kämpfer, der die Konflikte scheut?

Auch unter den Fotos findet man die eine oder andere Perle: Désirée Stutz (SVP) in Schwingermontur, eine Hommage an ein Unterleibchen bei Markus Furler (SVP) oder Peter Kollers (SP) Enkelin Elina in allen Lebenslagen und sogar auf Video. Dass der FC-Basel-Fan als Hobby «meine Enkelin hüten» nennt, erstaunt denn auch nicht.