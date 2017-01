Ob die Altstadt zukünftig zum Fluch oder Segen für Laufenburg wird, ist von den Besitzern der Liegenschaften abhängig. Mit diesen Worten eröffnet der Laufenburger Vize-Ammann Meinrad Schraner seinen Vortrag zur Wiederbelebung der Altstadt am Fricktaler Gemeindeseminar. Fraglos ist für ihn jedoch klar, dass es zur Altstadt keine Alternative gibt, denn: «Ihre historische Bedeutung, Geschichte, Kultur und Architektur sind einmalig und können durch kein anderes Quartier der Stadt ersetzt werden», sagt Schraner.

Zu viele leere Wohnungen

Verschiedene Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten haben dazu geführt, dass der Status quo der Altstadt zu wünschen übrig lässt. Dazu gehören gemäss Schraner auch der Bau des neuen Einkaufszentrums beim Bahnhof 1999 und die Errichtung der neuen Rheinbrücke 2004, welche die Menschen aus der Altstadt heraus beziehungsweise um die Altstadt herum führten. «Dazu kommt, dass der Leerstand der Altstadt-Liegenschaften rund zehn Prozent und der Sanierungsbedarf rund 40 Prozent betragen», schiebt Schraner nach.

Um die Altstadt wieder auf Vordermann zu bringen, setzt sich der Stadtrat zum Ziel, bis zum Jahr 2020 den Leerwohnungsbestand und den Sanierungsbedarf in der Altstadt zu halbieren sowie die Erneuerung der Werkleitungen abzuschliessen und die Sozialhilfequote zu senken. Um dieses Ziel umzusetzen, wurde von der Einwohnergemeinde eine Investitionssumme von 20 Millionen Franken bewilligt. «Wenn es uns gelingt, neue Bewohner, Mieter und Eigentümer zu gewinnen, dann sind Mehreinnahmen von 500 000 Franken und mehr durchaus möglich», sagt Schraner.

Mit acht Liegenschafts-Besitzern habe die Stadt bereits Gespräche geführt – mit erfreulichem Ergebnis: «Einer will nicht verkaufen, zwei haben ihre Entscheidung vertagt. Die fünf anderen haben ihre Liegenschaften bereits schätzen lassen», sagt Schraner. In keinem Fall wolle man jedoch den Liegenschaftsbesitzern die Pistole auf die Brust setzen: «Wenn jemand mit seiner Liegenschaft ein privates Projekt verfolgt, hat dies natürlich Vorrang. Und auch Absagen müssen akzeptiert werden», sagt Schraner.

Neben der Leitnutzung des gemischten Wohnens – Familien mit Kindern, Senioren, Doppelverdiener und Einzelhaushalte – will der Stadtrat die ungenutzten Räume in den Erdgeschossen zu Büros umfunktionieren. In diesem Zusammenhang verweist Schraner auf die Nähe zum Sisslerfeld, in dem die ansässigen Unternehmen oftmals auf externe Fachkräfte im Finanz- und Controlling-Bereich setzen: «Für diese Fachkräfte wäre eine Wohnung mit integriertem Büro bestens geeignet», sagt Schraner.