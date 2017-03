Spitex-Präsident Josef Winter verfolgte die Kaister Gemeindeversammlung im Herbst mit einem unguten Gefühl. «Ich war riesig enttäuscht, als die Steuerfusserhöhung abgelehnt wurde», sagt er heute, gut vier Monate später. Winters Befürchtung: Der soziale Bereich wird es als Erstes spüren, wenn die Gemeinde in den kommenden Jahren den Gürtel enger schnallen muss. «Geht es um den Bau einer Strasse, fragt kaum jemand nach den Kosten. Im sozialen Bereich aber heisst es rasch, ein Projekt sei zu teuer», sagt Winter.

Es sind deutliche Worte und Worte, die zeigen, dass der Spitex-Präsident aufrütteln möchte. Aufmerksam machen auf Fragen, deren Beantwortung nicht länger hinausgeschoben werden kann: Welches Wohnangebot soll die ältere Bevölkerung im Dorf haben? Was können Gemeinde und Spitex anbieten? Was darf das alles kosten?

Blick nach Bözen

An der heutigen Generalversammlung der Kaister Spitex geht es auch darum, was möglich wäre. Der Spitex-Vorstand hat Vreni Erb als Gastreferentin eingeladen. Sie war jahrelang Gemeindeammann von Bözen und ist heute Präsidentin der Genossenschaft «Wohnen im Alter Bözen und Umgebung». Die Genossenschaft hat im Zentrum der 700-Seelen-Gemeinde eine Siedlung mit 24 Alterswohnungen und einem Begegnungsplatz erstellt. «Wir möchten den Kaisterinnen und Kaistern damit zeigen, was möglich ist, wenn ein Dorf hinter einem Projekt steht», sagt Josef Winter.

Kaisten ist von einem solchen Projekt noch ein Stück entfernt. Im Hintergrund ist aber eine Arbeitgruppe daran, die Möglichkeiten auszuloten. Im Zentrum der Gedankenspiele steht die geplante Überbauung im Mitteldorf.

Hier sollen in den kommenden Monaten drei Gebäude entstehen, ein Teil der Baugesuche liegt bereits auf. Offen ist die Frage, ob die Ortsbürger eines der drei neuen Mehrfamilienhäuser kaufen. Das Geschäft könnte an einer der Gemeindeversammlungen in diesem Jahr traktandiert werden.

Projekt im Mitteldorf

Das Projekt, das verhehlt Winter nicht, wäre für die Spitex von grossem Interesse. «Die Lage des Hauses im Zentrum, das Umfeld und die Möglichkeiten, was die Grösse der Wohnungen angeht – die Voraussetzungen für ein Konzept mit betreutem Wohnen wären gegeben», so Winter.

Das wiederum bringt ihn wieder zurück zur Gemeindeversammlung vom letzten Herbst und der abgelehnten Steuerfusserhöhung. Was kann und will sich die Gemeinde nach dem negativen Entscheid – gerade in Bezug auf die älteren oder pflegebedürftigen Dorfbewohner – überhaupt leisten?

«Es gibt offene Fragen», sagt Spitex-Präsident Winter. Auch, ob die eher kleine Spitex die Betreuung überhaupt stemmen könnte. «Und ganz klar: Das Verhältnis des Aufwandes und des Nutzens der Betreuung muss stimmen», betont Winter. Aus seiner Sicht würde das Verhältnis stimmen, wenn die Wohnungen selbsttragend sind; Renditen müssten sie nicht abwerfen. Winter verweist auf den gesellschaftlichen Wert, den eine solche Einrichtung biete. «Was aber ist es der Gemeinde wert, dass die ältere Bevölkerung länger im Dorf bleiben kann?»

Es sind dies alles Fragen, denen sich Kaisten in den kommenden Monaten stellen muss. «Es ist Zeit, sich Gedanken um die Zukunft zu machen», sagt Winter.