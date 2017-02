Der Club entwickelt sich «schnell und gut», sagt Fini. Aus den anfänglich 60 Mitgliedern werden schnell einmal mehr als 100. In den 1970er-Jahren kommen am Juraweg vier weitere Tennisplätze hinzu; die beiden Courts im Stieracker werden parallel dazu bis 2003 betrieben. «Wir entschieden uns dann, unsere Aktivitäten an einem Ort zu konzentrieren.» Zumal der Club am Juraweg noch über Land für zwei weitere Plätze verfügt – oder eine Halle. «Ein Dauerbrenner», sagt Fini. Schon mehrere Projekte bestanden. «Derzeit ist das Thema allerdings nicht sehr virulent.»

Tennis wird Breitensport

Den elitären Touch behält der Club (wie auch die anderen Tennisclubs) nach der Gründung noch einige Jahre bei, doch der Zeitgeist erfordert schon bald ein Umdenken. Tennis wird zum Sport für jeden. «Was in einem für viele Aussenstehende etwas elitär anmutenden Kreis entstand, ist längst zum Breitensport geworden», hielt der Gemeinderat 1992 in der Festschrift zum 25-Jahr-Jubiläum des TCF fest. Und weiter: «Gerade in einer von Individualismus und schwindendem Gemeinschaftssinn geprägten Zeit erfüllen Vereine noch andere wichtige Aufgaben. Sie vermitteln zwischenmenschliche Beziehungen und schaffen Gelegenheit zur Pflege entspannender Geselligkeit.»

Es sind Worte, die man heute oft hört – und die man nicht in den frühen 1990er-Jahren verorten würde. Der Fricker Gemeinderat unter Ammann Anton Mösch formulierte bereits 1992 gesellschaftskritische Gedanken, die bis heute ihre Gültigkeit haben.

Ebenso Gültigkeit hat für Fini die Tatsache, dass die «schon oft totgesagten Vereine leben». Dafür sei der TCF das beste Beispiel. «Es gab und gibt zum Glück immer Leute, die sich für eine Sache engagieren.»

Der TCF zählt heute rund 300 Mitglieder – just gleich viele wie vor 25 Jahren. «Ein guter Wert», freut sich Fini. Er weiss aber auch: Ein Selbstläufer ist das in der heutigen, egomanisierten Gesellschaft, in der das Ich zumeist vor dem Wir kommt, nicht. Ein Meilenstein auf dem Weg in die Zukunft war für ihn das Jahr 2005. Zum einen, weil da das neue, zweite Clubhaus erbaut wurde, dieser äussere Ausdruck des Aufbruchs, dieses örtliche Zusammengehen mit dem Squash Club Fricktal («Die Partnerschaft funktioniert bestens»).

Zum anderen, weil der Club 2005 sein neues Juniorenkonzept umgesetzt hat. «Wir starteten damit unseren Effort gegen die Überalterung», sagt Fini und verhehlt nicht: «Dieser war nötig. Sonst hätte der Club langfristig keine Zukunft gehabt.» Heute zählt der TCF rund 100 Junioren – fünfmal so viele wie vor zehn Jahren. «Die Junioren sind die Mitglieder der Zukunft», sagt Andrea Sahmer, Aktuarin des Clubs. Natürlich bleiben nicht alle im Club, «doch viele kommen als Erwachsene zurück».

Tennis-Rüpel und Federer-Welle

50 Jahre Tennis im Fricktal, das ist eine Geschichte mit vielen Geschichten, eine Geschichte von Erfolgen, Misserfolgen, von Freuden- und anderen Tränen. 50 Jahre Tennis im Fricktal, das ist die Geschichte, wie aus dem weissen Sport ein bunter wurde. Fini lacht. «Es ist wie beim Fernsehen: Was schwarz-weiss begann, wird farbig, gewinnt Farbe.» Aus dem elitären Sport wird einer der Massen. Dazu haben in den 1980er-Jahren charismatische Spieler wie Björn Borg, Jimmy Conors, Boris Becker oder Tennis-Rüpel John McEnroe beigetragen.

Es war ein stets Auf und Ab, auch in den Clubs, das nicht zuletzt mit den nationalen Aushängeschildern steht und fällt. Seit King Roger die Tennisszene aufmischt, schwappt die Federer-Welle unaufhaltsam über die Schweiz. «Es ist immer wieder beeindruckend, wie viele Menschen den Fernseher einschalten, wenn er spielt.»

Spiel, Satz, Sieg. Freude, Wut, Tränen. Jubel, (Selbst-)Anfeuerung, Enttäuschung. Die Fricker Tenniswelt hat schon alles erlebt. Der erste grosse Sieger, der erste Club-Meister war 1967 Maximilian Reimann. Er schlug im Final Willy Däppen klar mit 6:1 und 6:2.