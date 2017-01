Das Thermometer zeigt minus fünf Grad an. Ein eisiger Wind pfeift über die schneebedeckten Hügel. Dick eingepackt trotzt der 21-jährige Kilian Speiser vom STV Wegenstetten der Kälte. Seine Aufgabe: Den skifahrenden Kindern den Liftbügel reichen. «Bei Kälte draussen zu sein, macht mir nicht aus», sagt er und schiebt nach: «Ich bin es von der Bauarbeit gewohnt.» Und weil es derzeit zu kalt ist, um zu bauen, hat er kurzerhand freibekommen.

Dass er seine Freizeit nun wiederum in der Kälte verbringt, lässt ihn jedoch sprichwörtlich kalt, denn: «Jeder vom STV Wegenstetten muss mal ran», sagt er mit grosser Selbstverständlichkeit, denn «man tut es ja für den Verein». Mit den erzielten Einnahmen – alleine am letzten Wochenende waren es rund 2000 Franken – gehen die STV-Mitglieder dann zusammen beispielsweise alle zwei Jahre ans Eidgenössische Turnerfest oder kaufen sich neue Trainings-Anzüge. Wenn der Lift kurzfristig unter der Woche aufmacht, dann versammeln sich die Mitglieder des STV im Whatsapp-App-Gruppenchat, um kurzerhand auszumachen, wer am Lift steht. «Irgendeiner findet sich immer», sagt er.