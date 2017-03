Auf den Tag genau sechs Wochen ist es her, seit drei Kinder in Zeiningen schwer verunfallten. Auf Schneeflitzern – sogenannten «Füdlibobs» – rutschten sie am 21. Januar von einem Fussweg auf eine Strasse und krachten dort in einen fahrenden Geländewagen. Zwei Mädchen wurden dabei leicht verletzt, ein Junge musste mit schwereren Verletzungen von der Rettungsflugwacht ins Spital geflogen werden.

Den Kindern gehe es wieder gut, «und das ist die Hauptsache», sagt der Landwirt, der damals den Geländewagen fuhr. Er wollte einem befreundeten Landwirt eine Fuhre Holz auf seinen Hof bringen, als am Bachtalenweg das Unglück geschah. «Ich konnte nichts machen», erinnert er sich. «Die Kinder kamen hinter einem grossen Gebüsch hervorgeschossen. Ich konnte sie nicht sehen.»

Seine Sicht der Dinge hat der Lenker inzwischen auch den Behörden geschildert. Die Staatsanwaltschaft Laufenburg-Rheinfelden hatte nach dem Unfall eine Untersuchung zur Klärung des Unfallhergangs eingeleitet. Der Landwirt musste zunächst auch sein Autobillett abgeben, hat es aber wenige Tage später wieder zurückerhalten.