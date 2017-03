Seit dem Knall und dem Brand am frühen Sonntagmorgen wurde in Gansingen gerätselt und spekuliert, wie es zur Explosion kommen konnte. Am Mittwoch hat die Staatsanwaltschaft erste Erkenntnisse präsentiert. Nun ist klar, dass es sich um ein Familiendrama handelt. Die beiden Leichen konnten bei der Obduktion mittels DNA-Abgleich identifiziert werden. Es handelt sich um den 59-jährigen Hausbesitzer A. und seine 50-jährige Freundin.

Gestorben sind die beiden laut dem Obduktionsbericht jedoch nicht beim Brand oder bei der Explosion, sondern an Schussverletzungen. Beide Opfer weisen laut der Aargauer Staatsanwaltschaft Schussverletzungen am Kopf auf.

Sowohl A. als auch seine Partnerin waren bereits tot, als das Feuer «aktiv brannte». «Wir gehen gestützt auf die bisherigen Ermittlungen davon aus, dass der Hauseigentümer zuerst seine Partnerin erschossen und danach sich selbst gerichtet hat», fasst Fiona Strebel, Mediensprecherin der Staatsanwaltschaft, die Erkenntnisse zusammen.