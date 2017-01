Nach dem Schlittelunfall vom vergangenen Wochenende hat der Zeininger Gemeinderat an seiner Sitzung vom Montag allfällige Massnahmen diskutiert, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern. Beim Unfall waren am Samstagnachmittag drei Kinder auf Bobs in einen fahrenden Geländewagen geprallt. Sie erlitten dabei leichte bis schwere Verletzungen.

«Der Gemeinderat sieht aus heutiger Sicht keinen Handlungsbedarf», heisst es nun in einer Mitteilung. «Es scheinen viele unglückliche Zufälle zu diesem Unfall geführt zu haben.» Frühere Unfälle auf diesem Strassenabschnitt seien dem Gemeinderat nicht bekannt.