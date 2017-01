So schwere Schlittelunfälle wie am Samstag in Zeiningen gibt es im Aargau zum Glück selten. Trotzdem wird die Gefahr einer Schlittenfahrt oft unterschätzt. Laut der Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) gibt es in der Schweiz jedes Jahr rund 7000 Unfälle.