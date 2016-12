Kurz vor Beginn der Gemeindeversammlung besangen die Schulkinder in Möhlin mit «Stille Nacht» die Eröffnung des ersten Adventsfensters. Von besinnlicher Stimmung und stiller Nacht war dann wenig später in der bis auf den letzten Platz gefüllten Fuchsrainhalle nichts mehr übrig. Die 629 anwesenden Stimmberechtigten zeigten sich anderweitig stimmgewaltig.

Schnell war klar: An diesem Abend interessierte nur ein Traktandum – der Verkauf des Areals Rüttenen. Die Einbürgerungen und Kreditabrechnungen wurden praktisch ohne Wortmeldung durchgewinkt. Dann ergriff Gemeinderat Markus Fäs das Wort zum «Pièce de Résistance». Viel wolle er nicht sagen, genug sei schon gesagt und geschrieben worden, erklärte er.

Meinungen waren gemacht

Seit Wochen schon spaltet sich das Dorf in zwei Lager. Auf der einen Seite der Gemeinderat mit seinem Vorhaben, den ehemaligen Sportplatz für 7,5 Millionen Franken an einen Investor zu verkaufen, der eine Überbauung erstellen will. Auf der anderen Seite verschiedene Gruppierungen, die sich dagegen wehren.

Die Meinungen der Anwesenden an der Gmeind schienen denn auch grösstenteils gemacht. «Wir sehen uns mit grossen Aufwendungen konfrontiert», argumentierte Markus Fäs trotzdem und verwies auf die angedachte Sanierung der Schulhäuser im Fuchsrain und den Neubau eines Oberstufenschulhauses im Steinli. «Der Gemeinderat ist der Meinung, dass wir zumindest die Hälfte davon mit Eigenmitteln finanzieren sollten.»

Über ein halbes Dutzend Votanten plädierten in der Folge gegen den Verkauf. Hauptargument: das Bevölkerungswachstum. «Mit dem alten Sportplatz haben wir die Möglichkeit, das Wachstum zu bremsen. Wir dürfen auf keinen Fall verkaufen», sagte etwa Hans Metzger von der Interessengemeinschaft «Pro Kulturland». Zustimmung erhielt er von Peter Sägesser von der IG «Zukunft Möhlin», der einen «Wunsch nach vernünftigem Wachstum» äusserte und sagte: «Es geht auch darum, den Charakter unseres Dorfes zu erhalten.»

Finanzplan ohne Landverkauf

Ein weiteres Argument der Gegner waren die vom Gemeinderat angesprochenen Finanzen. Silvano Melone, Co-Präsident der SP-Ortspartei, zeigte auf, wie sich die Finanzlage der Gemeinde ohne den Landverkauf entwickeln würde, und kam zum Schluss: «Es sieht gar nicht so kritisch aus, wie es der Gemeinderat darstellt.»

Finanzgemeinderat Lukas Fässler widersprach: «Wir stellen die Lage keineswegs zu pessimistisch dar. Wir haben einen hohen Steuerfuss, aber eine tiefe Steuerkraft. Und wir haben zu hohe Nettoinvestitionen, aber eine tiefe Eigenfinanzierung.»

Unterstützung erhielt der Gemeinderat von den Ortsparteien SVP und CVP sowie einzelner Votanten. Am Ende half es nichts. Nach fast zweistündiger Diskussion schickten die Anwesenden das Vorhaben mit einer grossen Mehrheit bachab. Gemeindeammann Fredy Böni zeigte sich überrascht vom klaren Entscheid: «Ich hätte ein knapperes Ergebnis erwartet.»

Konsequenzen für Leigrube?

Es gehe nun darum, aus dem Entscheid die richtigen Schlüsse zu ziehen. «Das deutliche Resultat ist auch ein deutliches Signal», so Böni. In den kommenden Wochen wird der Gemeinderat darüber beraten, welche Konsequenzen dieses für das Projekt im Gebiet Leigrube hat. Auch Böni weiss: Das Areal Rüttenen war von den beiden Landverkäufen wohl das weniger schwierige Geschäft. Denn gegen das Vorhaben in der Leigrube regt sich bereits jetzt – ein Jahr vor der möglichen Abstimmung – deutlicher Widerstand. Ob dieses Geschäft in einem Jahr vor die Versammlung kommt, ist daher fraglich.

Auch auf die angedachten Schulhaus-Projekte könnte der Entscheid einen Einfluss haben. «Der Wunsch der Bevölkerung ist klar, dass wir alle Projekte überdenken», so Böni. «Wir werden nun analysieren, wie es weitergehen kann.»