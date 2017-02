Kein Glas, eingepackte Räder

Weitaus grösser ist das Risiko für Konflikte zwischen alkoholisierten Fasnächtlern. Doch auch diesbezüglich haben sich die Konzepte der Organisatoren in den letzten Jahren bewährt. In Laufenburg etwa macht am publikumsträchtigsten Anlass, dem Guggen-Openair, ein Sicherheitsdienst beim Einlass Taschenkontrollen. «Zudem ist der Anlass auf Schweizer Seite glaslos und es werden keine Spirituosen ausgeschenkt», so Maier. Weiter sind Security-Patrouillen unterwegs und Regional- und Kantonspolizei sind laut Maier «immer in der Nähe».

Ohne Security funktioniert das Konzept in Rheinfelden. «Alle Gastgruppen werden von einer einheimischen Begleitperson begleitet», so Béa Bieber. Diese wisse, was in brenzligen Situationen zu tun sei. «In den letzten Jahren hatten wir keine Polizeieinsätze», betont Bieber. Auch in Möhlin war es in den letzten Jahren ruhig. «Am Fasnachtsball ist eine Security vor Ort», sagt Markus Kaiser, Zunftmeister der Fasnacht Zunft Ryburg. «Wenn Personen auffällig werden, setzen wir sie auch mal in ein Taxi und lassen sie nach Hause fahren.»

Apropos fahren: Wichtig ist auch die Sicherheit der Fasnachtswagen. Diese müssen verkleidet sein. Freie Räder bei Zugfahrzeugen sind in Möhlin nur erlaubt, wenn an jedem Rad ein «Radwächter» postiert ist. Und: «Die Wagen müssen abgenommen werden.»