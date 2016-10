Hellikon liegt damit im Mittelfeld, was die Wahlbeteiligung angeht. Spitzenreiter ist diesmal SVP-Mitbewerber Zeihen mit 44,17 Prozent, Schlusslicht ist Kaiseraugst mit 18,31 Prozent. Die Gemeinde sichert sich den Titel «Niedrigste Wahlbeteiligung» haarscharf – um 0,01 Prozent – vor Sisseln. Generell waren die oberen Fricktaler diesmal die deutlich besseren Eidgenossen. Im Schnitt gingen 34,53 Prozent von ihnen an die Urne, im unteren Fricktal waren es nur 25,54 Prozent.

Minusrekord in Schupfart

Den Minusrekord in Sachen Stimmen macht die SLB in Schupfart. Sie bekommt genau: 0 Stimmen. Immerhin je eine gibt es in Mumpf und Wegenstetten, was einen Wähleranteil von 0,06 und 0,05 Prozent ergibt. Nahe an der Null schrammen aber auch andere Parteien vorbei; die EDU in Zeiningen (0,15%), die EVP in Obermumpf (0,06%), Mumpf (0,13%) und Schwaderloch (0,15%), die BDP in Sisseln (0,25%) oder die GLP in Schwaderloch (0,30%). Schon wieder diese beiden!

Den Heimvorteil genutzt

Der Blick auf die Regierungsratswahlen zeigt: Lokalmatador Alex Hürzeler konnte den Heimvorteil nutzen. Lief er gesamtkantonal als Nummer 3 ins Ziel ein, überholte Hürzeler in seiner Heimat FDP-Mann Stephan Attiger und landete hinter Urs Hofmann auf Rang zwei. Der Rückstand allerdings ist verschmerzbar: Hofmann kam im Fricktal auf 10 015 Stimmen, Hürzeler auf 9195.