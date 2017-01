Fetzig war der Auftakt mit Melodien der Musikgesellschaft unter der Leitung von Sergei Yemelyanenkov. Mitreissende Märsche oder das bekannte Schweizer Lied «All´s was bruchsch uf dr Welt...» machten zusätzlich Lust, das neue Jahr beschwingt und gut gelaunt anzupacken.

Schulhausplanung ist im Fokus

Frau Gemeindeammann Franziska Winter konnte in ihrer kurzen Bilanz aufzeigen, dass 2016 so einiges auf den Weg gebracht wurde. Die Schulhausplanung rückte mit dem Umbau der Trainingshalle in zeitgemässe Werkräume, einem Raum für den Mittagstisch sowie der Anpassung des Schulsekretariats und dem Büro für die Schulleitung in den Fokus. Es folgte der Baustart für den neuen Dreifachkindergarten, der Hochwasserschutz für das gesamte Schulareal bekam einen wichtigen Stellenwert. Die Umsetzung der geforderten Massnahmen erfolgt in diesem Jahr. Ebenso konkretisierten sich die Pläne zur Gestaltung des neuen Dorfplatzes im Mitteldorf, der zukünftig eine attraktive Begegnungszone werden wird. Die Voraussetzungen dafür zum Kauf der Liegenschaft «Haus C» (ehemals Gambrinus) wurden von den Ortsbürgern erteilt.

Gemeinderat ist wieder vollständig

Im Oktober des vergangenen Jahres erschien die neugestaltete Informationsschrift «Kaisten Info» mit ganz unterschiedlichen Themen. Und auch der Gemeinderat ist wieder vollständig nach der Wahl von Arpad Major. Mit den Worten von Peter Amendt «Wir erwarten vom neuen Jahr immer das, was das alte nicht gehalten hat. Dabei sind wir es selbst, die das Jahr gestalten» rundete Franziska Winter ihre Ansprache ab. Die Sternensinger gaben noch ein kleines Stelldichein, die zahlreichen Besucher genossen das gemütliche Beisammensein mit interessanten Gesprächen und topaktuellen Neuigkeiten.