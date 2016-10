An schönen Tagen tummeln sich für gewöhnlich viele Spaziergänger und Velofahrer auf dem sechs Kilometer langen Uferrundweg bei Rheinfelden.

Wie das «Regionaljournal Aargau Solothurn» von SRF am Montag berichtet, zeigen nun auch die Gemeinden Möhlin, Wallbach, Mumpf, Bad Säckingen und Grenzach-Wyhlen Interesse an einer Verlängerung des Rundwegs, inklusive neu errichteten Aussichtspunkten, Schiffsanlegestellen, Picknick-Plätzen und Info-Tafeln. Das Projekt «Rheinufer-Rundweg Extended» wird von der Tourismus-Gruppe Hochrheinkommission in Angriff genommen.