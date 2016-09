«Der Schaden ist jeweils gering – aber so etwas macht man doch einfach nicht», sagt Ingrid Hammer. Sie arbeitet auf dem Sekretariat der katholischen Kirche in Stein. Und mit «so etwas» meint sie: Diebstahl in der Kirche. Immer wieder kommt es vor, dass sich Langfinger an den Opferstöcken zu schaffen machen. Besonders beliebt ist in Stein die Kerzenkasse. Mit sogenannten Leimruten versuchen die Diebe, Münzen oder Noten aus der Kasse zu fischen.

Rund fünf Mal im Jahr finde sie dann die Leimspuren am Schlitz der Kasse, sagt Hammer. «Obwohl ja gar nicht viel zu holen ist.» Sie ist bestrebt, die Kasse so oft wie möglich zu leeren. «Mehr als 20 Franken ist da nie drin», sagt sie.

In Stein allerdings kommt nun noch eine weitere Dimension hinzu: Es werden auch Requisiten mitgenommen. Etwa der Spiegel, der an der Orgel montiert ist und über den der Organist den Altar beobachten kann, damit er seinen Einsatz nicht verpasst. Oder zuletzt, Mitte August, eine Giesskanne.

Senfkübel statt Kanne

Die Floristin der katholischen Kirche, Marlies Mathis, hatte eine Ziergiess-

kanne zur Dekoration für einen Gottesdienst in den Altarraum gestellt. Einige Tage später war sie dann weg –

ersetzt durch einen Plastikkübel. «Der Täter hat die Gladiolen aus der Kanne genommen, das Wasser in einen mitgebrachten Kübel geschüttet, die Blumen in den Kübel gestellt und dagelassen und die Giesskanne mitgenommen», sagt Hammer. «Das ist unglaublich.»

Auch bei der Kanne ist es so: Der materielle Wert hält sich in engen Grenzen. Hier aber kommt ein emotionaler Wert hinzu: «Marlies Mathis hat die Ziergiesskanne einst geschenkt bekommen. Sie bedeutet ihr deshalb viel», sagt Hammer. Sie bittet den Täter, die Giesskanne zurückzubringen – «das kann auch anonym passieren».

Bei der Kirchenpflege überlegt man sich derweil Massnahmen, wie Diebstähle in Zukunft unterbunden werden können. So werden Wertgegenstände und die ganze Elektronik wie Keyboard und Lautsprecher seit einiger Zeit an einem sicheren Ort aufbewahrt.

Kirche soll offenbleiben

Die Kirche zu schliessen, sei «eigentlich keine Option», sagt Rocco Libonati, Vizepräsident der Kirchenpflege. «Viele Gläubige schätzen es, dass sie in einem ruhigen Moment in die Kirche können.» Eine Überwachung durch Videokameras wiederum hat man geprüft. Das sei rechtlich allerdings schwierig und daher erst mal vom Tisch, so Libonati. Also bleibt nur eines: «Wir müssen jetzt alle die Augen offen halten. Wenn jemand mit einem Senfkübel in die Kirche geht, muss das doch auffallen», sagt Libonati.